Inter, Conte insiste sul mercato: «Ho una sola priorità»

Inter, Conte insiste sull’argomento mercato alla vigilia del test di Nanchino contro la Juve: «Ho una sola priorità»

Conte torna davanti ai microfoni, alla vigilia di un test contro la Juventus a Nanchino che di certo non può lasciarlo indifferente. E torna a parlare dell’argomento mercato.

Questa volta, però, lo fa anteponendo l’Inter ad ogni discorso. «Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e saranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter. Tenendo conto di tutto, non solo del campo».