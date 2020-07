Inter, Conte: «Siamo sulla strada giusta, ma basta errori. Lukaku sta meglio»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino

STRADA GIUSTA – «Ho detto ai ragazzi che ero soddisfatto della prestazione di Verona, quindi questa è la strada giusta. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, anche se dobbiamo limitare gli errori. In questo ultimo periodo stiamo pagando a caro prezzo anche errori individuali importanti e come arriva un piccolo sbaglio veniamo puniti. Però per me la strada è quella giusta, quella del gioco a ritmi alti, del pressing e del portare tanti uomini in fase offensiva».

LUKAKU – «Romelu ieri non stava benissimo, oggi sta meglio e mi auguro di averlo già a disposizione. Siamo consapevoli della sua importanza, non è niente di preoccupante ma è giusto fare valutazioni e prendersi zero rischi perché perdere un giocatore ora vuol dire perderlo fino a fine campionato. Spero che lo staff medico faccia le giuste valutazioni. Barella sta migliorando, ci auguriamo di averlo quanto prima, magari con la Roma anche se mi auguro di poterlo avere già prima. Sensi sta recuperando mentre Vecino è tornato ad essere indisponibile. Mosesa sta bene, ha recuperato ed è scalpitante: anche lì, valuteremo con giocatore e staff medico per capire se è opportuno rischiare o aspettare qualche giorno in più».

TORINO – «Secondo me, il Torino ha una qualità della rosa superiore alla sua classifica, sicuramente è partito con altri obiettivi. Ci sono ottimi giocatori, anche fisici. È una buonissima squadra che verrà a San Siro per ottenere punti. Noi però vogliamo vincere».

TANTI MARCATORI – «Quest’anno all’Inter si sta verificando in maniera più frequente perché abbiamo incrementato gli attacchi nell’area avversaria con più giocatori e quindi reso più imprevedibile la manovra offensiva. Siamo sulla buona strada e stiamo facendo buone cose, poi vincere piuttosto che pareggiare può cambiare i giudizi da negativi a positivi».