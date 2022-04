Film scudetto, l’Inter corre con la regia di Brozovic

L’Inter nella corsa scudetto si ritrova anche grazie alla regia di Marcelo Brozovic: il croato decisivo e al primo gol in stagione

Si è detto e si dice da sempre: Brozovic per l’Inter è un elemento imprescindibile. Nello scacchiere di Inzaghi non può mancare il croato e nelle sue assenze si è sentita la mancanza.

Giocatore a tutto campo e che a Spezia ha dimostrato, ancora una volta, di poter svolgere diversi compiti. Si abbassa per far girare il pallone, si alza per cercare la soluzione e si inserisce per cercare di far male. Ieri ha fatto un po’ tutto e tutta l’Inter ne ha giovato- Il film scudetto sta vivendo una bella pellicola, l’Inter può contare sulla regia di Brozovic. Lo scrive La Repubblica.