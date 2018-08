Il brasiliano non convince del tutto: nerazzurri pronti al “sacrificio” per arrivare a Darmian

Il futuro di Dalbert non è ancora definito, anzi torna ad essere in bilico dopo le non esaltanti prestazioni nel precampionato. Un miglioramento rispetto allo scorso anno c’è stato, ma non basta per convincere la dirigenza nerazzurra e Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo la gara contro il Lione, ha sottolineato la “crescita verticale del calciatore, ma ancora non ho visto il suo sinistro e la sassata che ha”.

Un messaggio che sa di ultimatum al brasiliano, il quale in questa stagione sta svolgendo l’intera preparazione con la squadra ed in tanti, magari, si aspettavano qualcosa in più dalle sue prestazioni. Stamane, il Corriere della Sera ha sottolineato come Dalbert “non è incedibile e nonostante la crescita di questo periodo, dovesse arrivare un’offerta la Società la prenderebbe in considerazione. Anche in prestito”.

Torna di moda, secondo alcuni rumors di mercato, la pista Monaco dopo la brusca frenata del mese di giugno. I monegaschi potrebbero offrire un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 17. Inferiore rispetto alla richiesta iniziale di 25 milioni totali.

A questo punto, l’Inter potrebbe virare su Matteo Darmian con la stessa formula, Manchester United permettendo. La volontà del calciatore, però, è quella di tornare in Italia, quindi tutto è possibile. Mancano 12 giorni alla chiusura del mercato, in casa Inter si lavora agli ultimi dettagli per consegnare a Spalletti una rosa competitiva con le doppie pedine in ogni reparto. Campionato e Champions League sono alle porte, l’Inter vuole giocare un ruolo da protagonista.