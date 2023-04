Inter, Dimarco: «Servono punti per la Champions»

Le parole di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, nel pre partita della gara contro la Salernitana. I dettagli

Federico Dimarco ha parlato a Inter TV nel pre partita della gara contro la Salernitana. L’Inter è a caccia di punti per la Champions dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «Sicuramente sarà una partita difficile, perché loro devono raggiungere la salvezza e noi dobbiamo fare punti per andare in Champions League. Come sto? Molto meglio. Partita dopo partita miglioro la condizione».