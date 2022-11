Inter, Dumfries: «Ecco perchè il Mondiale può essere un vantaggio»

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato della prima parte di stagione nerazzurra e del Mondiale: le dichiarazioni

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha concesso un’intervista a Het Parool in cui ha parlato anche del Mondiale in Qatar.

LE PAROLE – «La prima parte di stagione è stata altalenante. Ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League, ma abbiamo perso troppi punti in Serie A. Io per primo non sono soddisfatto del mio rendimento: non ho avuto continuità. Dovremo fare molto meglio. Mondiale? È il massimo possibile. Sono davvero onorato di essere qui. Può essere un vantaggio anche per l’Inter, potremo fare tabula rasa rispetto a prima».