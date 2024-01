Inter, Dumfries sacrificato: spunta un nome a sorpresa per la fascia

L‘Inter pensa già al futuro e nel periodo del calciomercato estivo potrebbe sacrificare Dumfries per arrivare a un altro tassello sulla fascia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri potrebbero sfruttare la vetrina degli Europei per mettere ancor più in risalto l’olandese e venderlo a cifre più alte. E’ lui il prescelto ad essere sacrificato dalla società per fare cassa e Ausilio avrebbe messo nel mirino Emil Holm dell’Atalanta. Giovane, di gamba e dotato di un’ottima fisicità potrebbe essere l’innesto per il presente e per il futuro della corsia destra.