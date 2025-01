Inter Empoli, le dichiarazioni di D’Aversa nel post gara

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, nel post gara del match contro l’Inter di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro l‘ Inter del tecnico Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE- «Sì. Nel primo tempo l’avevamo preparata per essere più aggressivi, ma sono stati bravi loro a non dare riferimenti. Per 60′ abbiamo fatto una grande partita senza concedere tante occasioni anche se loro avevano il gioco in mano, ma quando nel cilindro ci sono le giocate del campione… Poi per forza abbiamo alzato il baricentro e l’abbiamo riaperta con Esposito. L’unico rammarico è il gol del 3-1 che nasce da una punizione nostra. Fare una partita del genere a San Siro non è semplice, con lo stesso atteggiamento nelle scorse partite avremmo potuto fare dei punti in più».

ESPOSITO IN PANCHINA?- «In settimana non si è allenato regolarmente, per problematiche passate bisogna gestirlo. Non potevamo rischiare di perdere un giocatore importante come lui».