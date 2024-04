Inter Empoli: gli strani giudizi su due difensori di Nicola

Empoli, i voti ai due centrali di difesa messi in campo da Davide Nicola contro l’Inter: i giudizi di Bereszynski e Luperto

Chi sono stati i peggiori in campo per l’Empoli di Davide Nicola, pur tenendo conto della difficoltà dell’impresa di cercare di tenere a San Siro contro la capolista? Osservando i voti di due testate, il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport, emergono due nomi diversi. E chi viene bocciato dall’una, è salvato dall’altra.

BERESZYNSKI – Per il quotidiano generalista è l’unico a meritarsi il 5: «Rinvia male il pallone da cui nasce il vantaggio interista e perde Sanchez sul 2-0. Una bella chiusura su Pavard non basta per arrivare alla sufficienza». Il giornale sportivo lo eleva alla sufficienza: «Il primo rinvio, dopo lo spunto di Thuram, non basta a evitare il vantaggio interista. Decisivo l’anticipo di testa sul francese, così come il salvataggio su Pavard».

LUPERTO – Parti invertite. A bocciarlo è il Corriere dello Sport con il 5. Non è l’unico, ma ha una sottolineatura negativa in più dei compagni: «Non legge con il dovuto anticipo la traiettoria di Bastoni verso Dimarco nell’1-0». Il Corriere della Sera lo porta al 6 vedendo altri episodi: «Prima di testa e poi di piede sbarra per due volte la strada a Thuram».