Inter, Eriksen: «La punizione? Sarebbe stata la ciliegina sulla torta»

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai microfoni dei media danesi per analizzare la sua prestazione nel primo derby italiano: «Una grande esperienza, sono contento della mia scelta. In Premier non si fanno coreografie, senti davvero la spinta dei tifosi. La punizione? All’inizio pensavo di metterla in mezzo, di provare una soluzione di quelle studiate. Se fosse entrata sarebbe stata la ciliegina su una super-torta».

TIFOSI – «Sono contento per il calore dei tifosi, è una cosa che mi stimola. È bello vedere che abbiamo gli stessi punti della Juve, ma mancano ancora tante partite prima della fine»