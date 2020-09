L’Inter ha eseguito, in occasione del raduno di ieri, un nuovo giro di tamponi che sono risultati essere tutti negativi

Buone notizie per Antonio Conte. Sono stati eseguiti nella giornata di ieri, in occasione del raduno dell’Inter, i tamponi per i giocatori e lo staff tecnico che hanno dato esito negativo. Lo riporta l’Ansa.

La preparazione della squadra nerazzurra può quindi ora entrare nel vivo in modo da farsi trovare pronti per la nuova stagione di Serie A e della Champions League.