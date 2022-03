Inter, Farris: «Ci serviva una scintilla. Tornata la squadra che conoscevamo»

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Salernitana

Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter Salernitana. Le sue parole:

PARTITA – «Inter di un mese fa? Si, ma ce lo aspettavamo. In questo momento di leggera flessione, anche fisiologica per il numero di impegni, non eravamo preoccupati ma sapevamo serviva una scintilla. La prima occasione però è stata per loro e hanno avuto un atteggiamento positivo. Noi l’abbiamo preparata in un modo e la squadra ha fatto bene. Veder gioire Dzeko e Lautaro è il massimo per noi».

LAVORO MENTALE – «E’ stato difficile lavorare in questo periodo intenso. Il lavoro è però stato psicologico, sottolineando ai giocatori come il problema fosse la testa, perché dai dati si vedeva che fisicamente eravamo presenti. Non avevo dubbi sulle qualità di Lautaro o di Barella e quindi ci siamo affidati alla forza del gruppo e oggi è tornata l’Inter che conoscevamo».

