Inter Femminile: Federica D’Astolfo sarà la nuova allenatrice?

L’Inter Femminile è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Sebastian De La Fuente

Dopo la straordinaria stagione vissuta in Serie B con l’Inter Femminile, Sebastian De La Fuente non proseguirà il lavoro con Regina Baresi e compagne in Serie A. Per questo motivo l’Inter è alla ricerca di un profilo d’esperienza che sappia far fare un campionato di livello in Serie A.

La Gazzetta dello Sport si sbilancia e azzarda il nome che potrebbe sedersi sulla panchina delle nerazzurre: Federica d’Astolfo, già nello staff azzurro dell’ultimo Mondiale, che andrebbe a raccogliere l’eredità di Sebastian De La Fuente.