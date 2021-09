Inter, finalmente i conti tornano: 124,5 milioni di utile

Tra acquisti e cessioni, l’Inter dopo l’ultimo calciomercato ha registrato un utile di 124,5 milioni di euro

Un mercato che non ha risparmiato sorprese per l’Inter tra addii dolorosi e nuovi innesti. Tra acquisti e cessioni il club nerazzurro ha messo a bilancio un utile di 124,5 milioni di euro, un vero e proprio record per la Serie A come riporta La Gazzetta dello Sport.

La proprietà aveva chiesto un utile di 80 milioni, ma la partenza di Lukaku ha cambiato gli scenari. La spesa su Vanheusden, inoltre, ha un po’ complicato i piani visto che il club da dovuto conteggiare i 16 milioni per l’acquisto del difensore in questo esercizio. Diminuito il costo del lavoro, oltre al monte ingaggi compreso quello del tecnico Inzaghi: da 12 a 4 milioni rispetto a Conte. I nuovi sponsor, inoltre, hanno portato nelle casse 33 milioni di euro.

