Inter, il futuro di Frattesi è segnato: le condizioni per l’addio a gennaio e il possibile incastro a centrocampo

Frattesi verso l’uscita dall’Inter: fissate le condizioni per gennaio, occhi puntati sulle mosse a centrocampo

Il futuro di Davide Frattesi sembra ormai scritto lontano da Milano. Come riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra il centrocampista della Nazionale e l’Inter è destinato a chiudersi definitivamente. La situazione dell’ex Sassuolo, che continua a faticare a ritagliarsi un ruolo da titolare, non ha registrato miglioramenti rispetto alla scorsa stagione. Un quadro che ha spinto la dirigenza di Viale della Liberazione a riconsiderare le condizioni economiche per una sua cessione.

Il club nerazzurro ha infatti rivisto al ribasso le proprie richieste: dai 40 milioni inizialmente fissati, la valutazione è scesa a circa 30 milioni di euro. Su un punto, però, l’Inter non intende fare concessioni: l’addio potrà concretizzarsi solo tramite una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto garantito. Una scelta strategica, mirata a generare liquidità da reinvestire immediatamente su un obiettivo prioritario.

Il nome in cima alla lista è quello di Ederson. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, protagonista di una stagione di altissimo livello, è considerato il profilo ideale per guidare la rifondazione della mediana nerazzurra nella prossima estate.

