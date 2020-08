Inter, Gagliardini: «Con lo Shakhtar partita difficile»

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni prima del match contro lo Shakhtar:

«Sarà una partita importante e difficile, stiamo studiando i nostri avversari, sono forti e hanno grande individualità. Loro hanno dei giocatori molto rapidi, sono molto veloci. Però sappiamo già come metterli in difficoltà».

FINALE – «Dalla partita contro il Getafe sono tutte finali, visto che si gioca in gara secca. Abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela. Questa settimana di riposo ci sta aiutando, riusciremo a recuperare. Ci faremo trovare pronti».