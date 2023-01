Inter, Gagliardini: «Non voglio più avere questo minutaggio»

Le parole di Roberto Gagliardini nel post partita: «non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Sono ancora giovane»

Ai microfoni di Sky Sport, Roberto Gagliardini parla non solo della vittoria dell’Inter col Verona. Di seguito le sue parole.

INTER VERONA- «Siamo stati bravi a segnare subito. Sapevamo che il Verona gioca a uomo e siamo stati lucidi a far girare la palla per poi andare in porta. Venivamo da 120 minuti con il Parma, la cosa più importante era vincere»

FUTURO- «Non è facile giocare poco ma fa parte del nostro lavoro. Era da tanto, forse è la prima volta in due anni, che gioco due gare consecutive. Sono contento di aver contribuito alla vittoria. Il mio contratto? Quello che so e che non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Sono ancora giovane, ho 29 anni, e mi sento di poter dare ancora tanto. Ho voglia di dimostrare. A giungo valuterò tutte le opzioni e prenderò la decisione migliore».

