Inter, Godin: «Siamo in attesa di un protocollo per tornare in campo»

Le dichiarazioni di Diego Godin, difensore uruguaiano in forza all’Inter, riguardo alla possibile ripresa della Serie A

Intervenuto nel corso della diretta organizzata dal profilo Instagram della Federcalcio uruguaiana, Diego Godin ha commentato la possibilità di ritornare a giocare il campionato di Serie A.

«Stiamo aspettando che i medici formulino un protocollo idoneo per poter finalmente tornare a giocare. Serve un’attenzione assoluta per placare il contagio. Dalla Spagna mi dicono che se i test avranno un riscontro valido, torneranno ad allenarsi con gruppi di 4-5 giocatori. In Italia le possibilità pare siano le stesse. Il calcio può essere un modo per uscire da questo brutto periodo. L’Inter è pronta a ricominciare, sta lavorando ogni giorno a stretto contatto con tecnici e medici, ma nel club non ci sono soltanto i tifosi, bisogna considerare tutti coloro che ne fanno parte e non sono pochi. Ci sono tanti temi da studiare, i club devono fare i conti con i diritti tv, non si può sottovalutare niente».