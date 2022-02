Inter, Gosens: «Inzaghi come Gasperini, gli esterni sono fondamentali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo esterno dell’Inter Gosens ha parlato delle similitudini tra Inzaghi e Gasperini

Robin Gosens, nuovo calciatore dell’Inter, ha parlato della sua nuova avventura ai microfoni di Sport Mediaset:

INZAGHI – «Con il mister ci siamo sentiti prima del trasferimento e mi ha raccontato come vede il mio ruolo a sinistra. Come Gasperini, gli esterni sono fondamentali per il suo modulo, mi ha assicurato che posso diventare un giocatore importante».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU INTER NEWS 24