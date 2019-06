Inter, importante decisione sul futuro di Candreva, reduce da una stagione opaca, presa in accordo con Antonio Conte

La stagione di Antonio Candreva non passerà agli annali per i suoi numeri, ma per le difficoltà dell’esterno ex Lazio, messo ai margini da Spalletti. L’ora del riscatto potrebbe però essere arrivata.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte vorrebbe trattenere Candreva, ritenendolo importante per il suo gioco, che si sviluppa molto sulle corsie esterne. Potrebbe essere la stagione del rilancio per il giocatore classe 1987.