Inter, domani l’incontro tra Conte e Zhang: l’allenatore non accetterà altri passi indietro

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha bisogno di capire prima di sposare l’Inter 2021- 2022. La voglia di inseguire la seconda stella non è inferiore all’ambizione, dunque alla richiesta di una squadra ancora in grado di vincere. Conte non accetterà passi indietro nella programmazione. Se regime di autofinanziamento sarà, dovrà essere fatto senza toccare il perimetro degli incedibili, che nella testa dell’allenatore comprende Lautaro e tutti e tre i difensori, giusto per citare quelli per i quali è circolata l’ipotesi di una cessione. L’idea di tornare a lottare per il quarto posto allontanerebbe Conte dai nerazzurri.