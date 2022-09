Inter, lavori in corso per le fasce: piacciono Pedraza e Mazzocchi

L’Inter studia le mosse per il futuro e starebbe pensando agli esterni per sistemare le fasce: interesse per Pedraza e Mazzocchi

Se per lo spagnolo del Villarreal l’idea è quello di provarci per il futuro, magari in estate, diversa l’intenzione per quanto riguarda l’esterno della Salernitana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mazzocchi, fresco di convocazione in Nazionale, potrebbe essere un valido acquisto già da subito a gennaio. L’Inter potrebbe avviare i primi contatti e alla corte di Nicola potrebbe mandare Franco Carboni per la corsia mancina, giovane di talento ora al Cagliari in Serie B.