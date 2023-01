Inter, Inzaghi: «Dobbiamo ragionare di gara in gara»

Le parole di Simone Inzaghi prima del calcio d’inizio di Inter Monza: «Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Monza. Di seguito le sue parole.

DUE GARE IN POCHI GIORNI – «Il calendario lo impone. Abbiamo giocato 120 minuti martedì, ora dobbiamo fare questa importantissima partita e poi avremo la Supercoppa».

CENTROCAMPO – «Abbiamo qualche problema in mezzo, in Coppa eravamo contati. Oggi Calhanoglu e Barella hanno dato la disponibilità pur avendo piccoli problemini. Calhanoglu partirà titolare, con Barella vedremo ma c’è anche Asllani».

VINCERE PER RESTARE IN CORSA SCUDETTO – «Sì, ma noi guardiamo a noi stessi e alla singola partita. Sappiamo di avere tante partite ravvicinate, dobbiamo ragionare di gara in gara cercando di fare più punti possibile».