Inter, Inzaghi: «Dominato in lungo e in largo, fa male questa sconfitta»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan: ecco cosa ha detto

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan.

RIMONTA – «Il calcio è così. Abbiamo dominato in lungo e in largo ma non siamo riusciti a fare il secondo gol e il loro pareggio ci ha innervosito visto che c’era anche una fallo netto su Sanchez. Fa male perdere così un Derby ma dobbiamo essere lucidi. Io per 70 minuti ho visto una partita a senso unico».

INSEGNAMENTO – «Questa partita ci insegna che se perdiamo lucidità le partite vanno così. La partita dopo si è messa sugli episodi e noi non siamo stati bravi a indirizzarli. La sconfitta brucia e fa male».

REAZIONE DEL GRUPPO – «C’è delusione, sappiamo quanto sia importante il Derby. Adesso dobbiamo analizzare con calma e vedere dove siamo mancati».

NON CHIUDERE LE PARTITE – «Il primo pensiero è che avremmo dovuto gestire meglio la partita. Abbiamo giocato meno nel secondo tempo e non abbiamo comandato come dovevamo. Abbiamo avuto tante occasioni il primo tempo e dovevamo essere bravi a chiuderla. Il problema vero è che abbiamo perso la gestione del possesso».

CAMBI – «Lautaro ha dato tutto, Perisic ha chiesto il cambio e Calha è stato tolto a 18 minuti dalla fine perché aveva speso tantissimo».