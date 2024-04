Inter, Inzaghi: «Rinnovo? Ecco cosa posso dirvi…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in occasione del Premio Bearzot. Tutti i dettagli in merito

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato durante la cerimonia di consegna del premio Bearzot.

PREMIO– «Per me è sempre emozionante tornare qui a Roma in una sala magnifica come questa con una grandissima platea. Ricevere un premio così prestigioso è sempre un orgoglio. Vorrei condividere questo premio con chi mi ha permesso di arrivare fino a qui: la mia famiglia, la società e ai miei giocatori, tutti quelli che si sono alternati sotto la mia gestione e mi hanno fatto arrivare fino a qui».

SCUDETTO– «Noi sappiamo quello che abbiamo fatto dall’inizio della stagione. Siamo vicini al traguardo che tutti sognavamo e che abbiamo puntato dall’inizio. Avevo la sicurezza di avere un gruppo solido, una società importante e un pubblico che ci ha sempre accompagnato in modo affettuoso».

RINNOVO– «Se resterò il prossimo anno all’Inter? Io posso dire quello che provo. L’Inter mi ha dato tanto in questi tre anni. Siamo cresciuti e abbiamo fatto un grande percorso. Sono passati tre anni, ho fatto tante partite e abbiamo vinto tanti trofei. Alla fine della stagione ci sederemo e parleremo. Non ci saranno problemi per continuare questo percorso insieme».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24