Dzeko Vlahovic, Inter e Juventus all’attacco dell’Europa

Inter e Juventus puntano sui loro attaccanti, Dzeko e Vlahovic, per l’assalto alla Champions League

Dzeko e Vlahovic scaldano i motori in vista della Champions League. I loro gol possono aiutare Inter e Juventus ad andare all’assalto dell’Europa.

Per i nerazzurri la sfida è più proibitiva contro il Liverpool, ma il bosniaco ha già affrontato in Premier i Reds. Per i bianconeri l’innesto di Vlahovic ha portato vigoria a tutto il reparto e ora la testa è al Villareal. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.