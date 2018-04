Santon minacciato dopo Inter-Juve, la moglie: «Sono senza parole»

Davide Santon e la compagna Chloe Sanderson stanno attraversando ore difficili dopo Inter-Juventus: insulti e minacce al calciatore nerazzurro, ecco le parole della moglie

Protagonista di una gara negativo, Davide Santon è stato tra i più bersagliati nel post Inter-Juventus. Il laterale nerazzurro è ritenuto responsabile delle due reti nel finale bianconere, decisive per la vittoria della Juve. E sui social network il terzino è stato vittima di minacce e insulti, con la compagna Chloe Sanderson che ha duramente commentato tramite Instagram: «Stanotte son senza parole sugli esseri umani. Grazie a chi ha espresso i suoi sentimenti per una partita senza minacce di morte, stupro o auguri di malattia».

Continua Chloe Sanderson: «Agli ignoranti, che credono che il denaro possa attutire questo tipo di commenti, comunico che mio padre sta attualmente morendo di tumore al pancreas e i soldi non lo aiutano. Il calcio è uno sport fatto di passione: questo lo capisco e lo apprezzo, ma per la prima volta nella mia vita inizio ad avere paura a restare sola a casa con mio figlio. Mi è stato scritto di chiudermi dentro e di preoccuparmi su come il mio compagno possa tornare a casa stasera. Non è giusto. Nessuno sta peggio di Davide per il risultato della partita».