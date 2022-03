Inter, Lautaro: «Contenti per le prestazioni, ma volevamo i quarti»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione subita contro il Liverpool. Le parole

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Uefa, Lautaro Martinez ha espresso tutto il suo rammarico per l’eliminazione subita dall’Inter contro il Liverpool:

LE PAROLE – «E’ certamente un momento duro perché volevamo la qualificazione. Sicuramente siamo contenti per le prestazioni fatte, a San Siro abbiamo fatto un gran match. Partivamo sotto di due gol e siamo venuti qui ad Anfield per fare qualcosa contro una squadra che non perdeva da tanto tempo in casa. Sono triste per il risultato, abbiamo perso per dei dettagli: abbiamo giocato con un uomo in meno e nel calcio di oggi è molto difficile».