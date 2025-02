Inter, clamoroso Lautaro: indagine ancora aperta dalla Figc per la bestemmia, c’è il rischio squalifica

Le ultime sul caso che vede coinvolto Lautaro, attaccante e capitano dell’Inter, dopo la presunta bestemmia contro la Juve

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Figc avrebbe aperto un fascicolo per la la presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juve-Inter.

CASO LAUTARO- «Altro che caso chiuso. Lautaro rischia ancora la squalifica per la presunta bestemmia pronunciata al termine della partita persa contro la Juve. Il giudice sportivo non si è pronunciato in assenza di prove ma la procura federale ha aperto un’indagine e dopo 10 giorni, pochi lo sanno, è ancora in corso. Al momento a via Campania hanno ricevuto solo un video con il labiale, ma è caccia all’audio (esistente) per capire se Martinez dice “Zio” o “Dio”. Il pm Chiné deve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per deferire l’argentino e portarlo a processo. La buona notizia per l’Inter è che un eventuale giudizio non inciderà sulla sfida con tro il Napoli, in programma sabato 1 marzo».