Inter, Lautaro: «Non dobbiamo guardare in alto, ma essere tranquilli»

Le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Inter in rimonta con la Cremonese: « Io spero di arrivare al massimo, dando una mano alla squadra»

Dopo aver regalato all’Inter la vittoria in rimonta con la Cremonese grazie alle sue 2 reti, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN.

INTER E LAUTARO– «Dobbiamo essere pronti ad andare in guerra. Io spero di arrivare al massimo, dando una mano alla squadra. Quello che mi rende felice è vedere l’Inter felice. Abbiamo perso tanti punti, ma non dobbiamo guardare in alto ma essere tranquilli e pensare al nostro gioco».

