Inter, Marcello Lippi: «Calciomercato fantastico, rosa completa e più competitiva»

Marcello Lippi, durante un’intervista, ha definito la campagna acquisti dell’Inter fantastica e ha affermato che la rosa nerazzurra adesso è molto più competitiva e completa.

Il commissario tecnico della Cina, Marcello Lippi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport toccando numerosi argomenti. Tra questi c’è anche il mercato dell’Inter, protagonista anche ieri con l’arrivo di Lautaro Martinez, che sta rendendo felici i sostenitori nerazzurri. Il ct campione del Mondo con l’Italia nel 2006 ha affermato: «la campagna acquisti nerazzurra è stata fantastica». Secondo Lippi, i cinque colpi di calciomercato messi a segno dalla società milanese hanno nettamente rinforzato la rosa di Luciano Spalletti in tutti i settori del campo, rendendo la squadra completa e più competitiva in grado di giocare con più sistemi. Le parole di un allenatore esperto come Marcello Lippi sicuramente faranno piacere ai tifosi dell’Inter che stanno assistendo ad un calciomercato di rilievo per il club che vuole a tutti i costi far bene nel corso della prossima stagione.