Inter Liverpool, probabili formazioni: Inzaghi con il dubbio Lautaro Sanchez

Inter Liverpool, è il giorno della verità: le probabili scelte di Inzaghi e Klopp per l’ottavo di finale della Champions League

Stasera scendono in campo Inter e Liverpool per l’ottavo di finale della Champions League. Inzaghi contro Klopp con i due allenatori pronti a scoprire le carte in questo attesissimo match del Meazza.

I nerazzurri scenderanno in campo con la formazione tipo, mancherà soltanto lo squalificato Barella. Bastoni recuperato sarà al fianco di De Vrij e Skriniar. Vidal in mediana con Brozovic e Calhanoglu. Davanti dubbio Lautaro Sanchez per chi affiancherà Dzeko. Dall’altra parte Klopp ha un solo dubbio Keita o Henderson in mediana. Davanti Jota favorito a Firmino con ai lati Salah e Mané, per il resto pochi dubbi per i Reds.