Inter, Lukaku a caccia di record: ecco gli obiettivi del centravanti

Romelu Lukaku ha disputato una grandissima stagione, fino allo stop per l’emergenza Coronavirus: ecco la caccia a due record

Romelu Lukaku ha disputato una grandissima stagione, fino allo stop per l’emergenza Coronavirus, nella sua prima annata con la maglia dell’Inter. Centravanti perfetto per Antonio Conte e un connubio davvero vincente con Lautaro Martinez.

Potrebbe essere la miglior stagione per il belga: caccia alle 51 presenze in un anno, ma non solo. Con 23 gol in questa annata, Lukaku è a solo quattro lunghezze dal suo record di 27 segnature col Manchester United nel 2018.