Inter-Lukaku, il futuro dipende solo da lui

Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter dipende soltanto da lui, l’attaccante dovesse tornare decisivo e trovare continuità resterà in nerazzurro.

Il belga gode di un ottimo rapporto con Zhang, ma questo non basta per la conferma all’Inter. Il centravanti dovesse continuare come fatto in Champions contro il Porto si guadagnerà la conferma e lui vuole solo quella. Non ci sono margini per il riscatto, ma i discorsi con il Chelsea potrebbero andare avanti con la conferma di un prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.