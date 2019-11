Inter, Lukaku vuole imitare Milito e sbloccarsi in Champions

Decisivo in Serie A, ancora a secco in Europa: Romelu Lukaku vuole sbloccarsi in Champions proprio come Milito a Kiev

Dieci reti in campionato, zero in Champions League. Peggio ancora: zero tiri nello specchio nelle tre gare giocate. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku vuole iniziare a brillare anche fuori dall’Italia con la maglia dell’Inter.

E se a Praga c’è “sapore di Kiev”, gara cruciale nella campagna 2010, vale la pena ricordare che Milito proprio nel primo freddo stagionale, nell’Est Europeo, si sbloccò in Champions e poi alzò la coppa. Un parallelo storico che al belga farà sicuramente piacere.