Inter, Materazzi: «Nerazzurri in vetta a Natale»

Marco Materazzi ha parlato dell’Inter e delle possibilità di vittoria dello scudetto

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha affrontato diversi argomenti riguardanti proprio la squadra nerazzurra.

SCUDETTO – «L’eliminazione dell’Europa un vantaggio? Ognuno dice quel che gli fa comodo, a seconda che la giochi o no. io dico che per come lavora Conte, allenarsi sempre e per settimane intere sarà un grande vantaggio. Pioli o Conte in cima alla classifica a Natale? Per me sarà Conte. Obbligo scudetto per l’Inter? Era obbligata pure prima dall’uscita della CL».

ERIKSEN – «Penso due cose. Se hai qualità in Premier devi dimostrarle pure in Serie A. E la seconda cosa che penso è che i colpi di gennaio sono un’incognita. Eriksen è partito a handicap. E a gennaio credo ripartirà, anche se dipenderà dalle opportunità. E dai piani del club».

SPINA DORSALE – «Non è un’Inter brillante: propone meno gioco dell’anno scorso. Io sarò all’antica ma preferisco quando non si fa partire palla dal portiere. Da quando la squadra fa meno possesso palla riesce a mettere più in difficoltà le avversarie. Anche perché se hai un Lebron James trasferito su un campo di calcio, è giusto usarlo per le sue caratteristiche. Se è una squadra troppo fisica? Ma quello fa la differenza, lo ha fatto con il Milan degli olandesi e anche nell’Inter di Mourinho. Quando hai una spina dorsale forte ci costruisci una squadra attorno. Quella nerazzurra è composta da de Vrij, Barella e Lukaku. E pure Handanovic».