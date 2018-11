Proteste in Ucraina, spunta il cartello: «Inter m…» – VIDEO e FOTO

Durante le proteste di piazza contro il Ministro degli Interni Arsen Avakov spunta un cartello irriguardoso verso l’Inter: nessuna casualità, ma il motivo è molto più banale di quanto si pensi

È un momento abbastanza particolare in Ucraina, dove moltissima gente si è riversata in strada per protestare contro le istituzioni politiche del paese ed in particolar modo contro il Ministro degli Interni Arsen Avakov, accusato tra le altre cose di corruzione. L’altro giorno a Kiev non sono mancati nuovi episodi di tensione, con alcuni dei cittadini accatastati al di fuori dei palazzi del potere in massa con cartelli che invitavano il governo alle dimissioni. Tra questi però, uno in particolare – tenuto tra le mani da una donna incappucciata a causa del rigido freddo ucraino – ha fatto il giro del web, perché decisamente (e apparentemente) fuori contesto. Il cartello in questione recitava: «Inter merda».

Sì, il riferimento è proprio alla squadra di Luciano Spalletti, nessun caso di omonimia o di cattiva traduzione (lo si evince anche dai colori delle scritte, nero e azzurro appunto). Che cosa c’entra? Indangando sui social, ben presto la verità è venuta a galla. Nessun caso di mobilitazione in massa di tifosi juventini all’estero, ma una motivazione decisamente più banale: Avakov è tifoso interista. Lo si evince chiaramente dal suo profilo Twitter dove, un anno fa circa, aveva esultato follemente al gol di Mauro Icardi nella vittoria in extremis per 3 a 2 del derby contro il Milan da parte dei nerazzurri. Insomma, i protestanti, pur di colpire Avakov, hanno provato a pungolare il suo orgoglio interista anche se, è bene rammentarlo, con i presunti soprusi del Ministro dell’Inter(no) ucraino la formazione di Spalletti non c’entra proprio un bel nulla.