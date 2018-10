Inter-Milan, Salvini: «Derby perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso»

Il Ministro dell’Interno, Salvini, non le manda a dire dopo la sconfitta del Milan nel derby con l’Inter: per lui i colpevoli sono Donnarumma e Gattuso

Arrivano, inevitabili, le prime critiche sui social dopo la sconfitta del Milan. A dire la sua sul derby è anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, presente a San Siro e che non ha certamente apprezzato lo “spettacolo” messo in scena dai rossoneri. Salvini si è infatti scagliato contro Gattuso e Donnarumma, considerati i colpevoli principali nella sconfitta con l’Inter. Per rincarare la dose, Salvini, in un post su Twitter, ha attaccato la gestione di gara del Milan, con queste parole: «Quando non giochi per vincere, hai già perso».