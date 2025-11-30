Inter Milan Primavera 2-0, il derby della Madonnina si tinge di nerazzurro: successo netto dei ragazzi di Carbone

Inter-Milan Primavera 2-0: il derby della Madonnina è nerazzurro: 4 vittoria consecutiva per la squadra di Carbone

Il derby della Madonnina del campionato Primavera 1 si colora di nerazzurro. L’Inter di Benito Carbone, sempre più solida e cinica, ha superato il Milan con un netto 2-0 nella tredicesima giornata, confermando il brillante momento di forma e centrando la quarta vittoria consecutiva. Un successo che certifica la crescita esponenziale della squadra e rilancia le ambizioni stagionali.

La partita si è decisa già nel primo tempo grazie al colpo di testa di Jamal Iddrissou, autentica spina nel fianco per la difesa rossonera. Dopo aver gestito con maturità il vantaggio, i nerazzurri hanno chiuso i conti nel finale con Mancuso, entrato dalla panchina e subito decisivo con il gol del raddoppio.

La vittoria pesa anche in classifica: l’Inter Primavera sale al quinto posto con 22 punti, stacca i rivali cittadini e mette nel mirino la vetta, distante appena tre lunghezze. La capolista Fiorentina deve ancora recuperare una gara, ma la Beneamata ha ormai agganciato la zona playoff e si candida con forza tra le protagoniste della stagione.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

