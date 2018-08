Inter-Modric, dalla Spagna: il Real Madrid pronto a denunciare i nerazzurri

Il Real Madrid, secondo la stampa spagnola, sarebbe disposto a denunciare l’Inter per il tentativo illegale di acquisto del centrocampista Luka Modric

A dieci giorni dalla fine del calciomercato, la notizia che tiene banco è il possibile trasferimento del centrocampista Luka Modric all’Inter. Il giocatore del Real, difatti, sembra molto vicino ai nerazzurri e stamane sono arrivati altri segnali positivi per i tifosi del Biscione, come il cambio del nickname ufficiale da parte di Marco Asensio su Instagram. A smorzare gli entusiasmi, però è arrivata un’indiscrezione riportata dal quotidiano iberico El Mundo, che annuncia l’intenzione del Real Madrid di denunciare l’Inter per aver tentato illegalmente di acquistare Luka Modric attraverso un fondo cinese.

Nello specifico la dirigenza nerazzurra avrebbe messo sul piatto un’offerta considerata “ridicola” dai Blancos: 15 milioni per il prestito più 20 milioni per il riscatto, un totale di 35 milioni di euro a fronte dei 750 previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto del croato, a cui invece è stato offerto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione sino al 2024 (gli ultimi due anni però il giocatore passerebbe allo Jiangsu Suning). L’affare sarebbe supportato da alcune sponsorizzazioni, modalità considerata illegale dall’UEFA che ha già condannato una transazione simile effettuata in passato dal PSG. Queste le ragioni, secondo il quotidiano spagnolo, per cui il Real sarebbe disposto a denunciare la società nerazzurra.