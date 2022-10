Inter, Moggi: «Sta crescendo, può soppiantare chi la precede»

Le parole di Luciano Moggi sul momento dell’Inter: «I risultati positivi di Champions che hanno riportato autostima nel gruppo»

Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi vede in ripresa l’Inter, dopo i successi delle ultime settimane. Di seguito le sue parole.

«L’Inter batte a San Siro la Salernitana, 2-0, in scioltezza, in un crescendo di forma retaggio dei risultati positivi di Champions che hanno riportato autostima nel gruppo, permettendo alla squadra nerazzurra di vincere prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per poi dare mostra di se stessa a San Siro Siro contro la Salernitana, dove mette in evidenza, oltre alle belle giocate, le qualità di Calhanoglu nel nuovo ruolo di regista. L’impressione che abbiamo ricavato è che l’Inter ci sembra in grado di soppiantare, nel futuro di questo campionato, diverse squadre che la precedono e che abitano attualmente i quartieri alti della classifica».