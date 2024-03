Inter Napoli: Calzona fa l’impresa ma non gli viene riconosciuta

Inter Napoli, impresa di Calzona a San Siro nel frenare la corsa della capolista ma sui quotidiani non gli viene riconosciuta

É un’impresa avere impedito all’Inter di conseguire l’ennesima vittoria del 2024, interrompendo una serie lunghissima? A leggere i giudizi relativi al mister del Napoli da parte dei giornali di Milano neanche tanto. Non si va oltre il 6 e un po’ stupisce. Ecco il perché della sufficienza che non va oltre.

CALZONA – La Gazzetta dello Sport dà questo giudizio : «Due costanti della sua gestione: prende sempre gol ma – almeno in A – non perde mai. E in casa della capolista: il punto fa curriculum». Per il Corriere della Sera la spiegazione è questa: «La Champions è lontana e per arrivarci serve di più, ma conserva l’imbattibilità in campionato ed è il primo nel 2024 a fermare la corazzata Inter».