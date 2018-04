Infortunio Vecino, tegola per Spalletti: salta Atalanta-Inter?

Infortunio Vecino, cattive notizie per l’Inter: il centrocampista uruguaiano oggi si è allenato a parte, a rischio la sua presenza per la sfida di sabato contro l’Atalanta

Infortunio Vecino, tegola per l’Inter. I nerazzurri sono attesi sabato dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini, valida per la 32^ giornata di Serie A 2017/2018, e Luciano Spalletti deve fare i conti con i problemi a centrocampo: Marcelo Brozovic è squalificato e Matias Vecino a rischio forfait.

Assente domenica per la sfida contro il Torino per un problema all’adduttore, l’ex Fiorentina oggi ha lavorato a parte: condizioni che verranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico nerazzurro, possibile forfait per la trasferta dell’Atleti Azzurri. Due eventuali opzione per Spalletti: Borja Valero dal 1′ o l’ipotesi Skriniar in mediana con Ranocchia in difesa.