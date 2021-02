Inter, niente conferenza stampa di Conte: il motivo della decisione

Antonio Conte non parlerà domani alla vigilia della gara contro il Genoa: niente conferenza stampa dunque per il tecnico dell’Inter

Antonio Conte domani non parlerà in vista della gara contro il Genoa. Il tecnico dell’Inter non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia prima della partita.

La decisione è stata presa dopo le ultime notizie in casa Inter con la positività dei dirigenti nerazzurri: il gruppo squadra si trova in isolamento fiduciario ma ci sono anche buone notizie, con tutti i calciatori negativi al tampone.