Inter, nuova crisi: summit con Inzaghi

L’Inter cade a Bologna e si apre una nuova crisi interna, oggi summit tra dirigenza, Inzaghi e squadra per ricompattarsi.

L’obiettivo è quello del secondo posto e la società non ha intenzione di lasciarlo andare. Ecco perché vuole subito confrontarsi con la squadra e il tecnico per cercare di spegnere sul nascere questa crisi. I nerazzurri devono ripartire anche per non precludersi la trasferta di Champions contro il Porto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.