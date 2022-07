Inter, Onana: «Rispetto per Handanovic, ma io sono qui per giocare»

Andrè Onana ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. Le dichiarazioni del portiere dopo i primi giorni all’Inter

LE PAROLE- «Handanovic è un grandissimo portiere, ha fatto tanto per questo club, è il capitano: io devo rispettarlo perché ha fatto molto. Ma sono venuto qui a giocare e rispettare le scelte dell’allenatore: alla fine decide lui e dobbiamo ascoltarlo. Se decide che è meglio iniziare con lui va bene, l’importante è che vinca il gruppo. Sono contento di essere arrivato in un gruppo sano: se dovrà stare in panchina, mi siederò tranquillamente facendo il tifo da lì. E’ un campionato competitivo, ma la cosa più importante è concentrarsi su di noi e non guardare gli altri: se stiamo bene possiamo vincere, non penso agli avversari».