Inter, ora si fa sul serio: dopo Lazaro, affondo su Dzeko

Antonio Conte aspetta rinforzi e Beppe Marotta ha l’accordo con l’Herta Berlino per Lazaro. Ora tocca a Dzeko

L’Inter non si nasconde più. Sta ultimando i dettagli con Sensi, cerca un rilancio per Barella, trova l’accordo con il club tedesco per Lazaro e ora si fionda su Dzeko. Il club nerazzurro sta ultimando i dettagli della trattativa con la Roma.

Nell’affare è stata decisiva la volontà dell’attaccante bosniaco di lasciare la Capitale e insistere per l’Inter. Marotta ha inserito nello scambio il giovane Vergani, che sembra destinato al Sassuolo. E ora Conte può iniziare a sorridere.