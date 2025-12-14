L’Inter va in Palestra? Blitz dei nerazzurri durante Atalanta Cagliari: scout al lavoro! Ecco i possibili incastri di mercato

Inter, ma quindi vai in Palestra? Scout nerazzurri al lavoro nel corso di Atalanta Cagliari: i possibili incastri di calciomercato



Le strategie di mercato dell’Inter non si fermano nemmeno a campionato in corso. In attesa di chiarire la situazione medica di Denzel Dumfries, che potrebbe necessitare di un intervento chirurgico, la dirigenza nerazzurra ha intensificato le operazioni di scouting per non farsi trovare impreparata. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la società di Viale della Liberazione è già al lavoro per individuare il futuro padrone della fascia destra.

Un emissario dell’Inter è stato avvistato sugli spalti della “New Balance Arena” durante Atalanta-Cagliari, con un obiettivo preciso: osservare da vicino Marco Palestra. Il laterale classe 2005 della Dea è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, grazie alla sua corsa e all’intelligenza tattica. Sul giovane terzino non ci sono solo gli occhi dell’Inter, ma anche quelli di Juventus, Napoli e diversi club inglesi, pronti a dar vita a un’asta internazionale. L’interesse nerazzurro è legato al futuro incerto di Dumfries, che sembra destinato a lasciare Milano a fine stagione. La scelta dell’olandese di affidarsi ad Ali Barat, agente molto influente sul mercato inglese, rafforza l’ipotesi di un approdo in Premier League, con il Chelsea tra i club interessati.

Il vero ostacolo per l’Inter resta però la valutazione economica. L’Atalanta, fedele alla sua politica, non intende concedere sconti e ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. Una cifra elevata che obbligherà Marotta e Ausilio a studiare una strategia mirata per anticipare la concorrenza, senza compromettere l’equilibrio finanziario del club.

