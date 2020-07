Inter, per Lautaro pronto rinnovo e adeguamento di contratto: i dettagli

Se Emerson Palmieri dovesse arrivare all’Inter, si chiuderebbero le porte per il Barcellona per Lautaro Martinez

Secondo Tuttosport, l’accelerazione nerazzurra per Emerson Palmieri ha avuto un altro importante effetto collaterale, ovvero il fatto che il Barcellona non potrà più includere nel bouquet di contropartite per Lautaro Martinez il cartellino di Junior Firpo. Altro evento che allontana sempre più il Toro dalla Liga: in tempi in cui l’affare pareva caldissimo, l’esterno sinistro era considerato l’unico giocatore, tra quelli offerti, che poteva interessare ad Antonio Conte come contropartita (Vidal, per volontà nerazzurra, va considerato a parte).

Martedì scadrà la clausola di 111 milioni per l’argentino e quindi le speranze dei blaugrana di vederlo giocare con Messi si ridurranno a un lumicino. Secondo il quotidiano torinese esiste la possibilità per Lautaro di rinnovare fino al 2024 e vedersi raddoppiato il suo ingaggio portandolo sui 5 milioni a stagione.