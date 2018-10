Inter, tre anni per il top: ecco il nuovo piano di Zhang

Champions fissa, stadio e più ricavi: ecco il piano di Steven Zhang, nuovo presidente, per riportare l’Inter al top

L’Inter vuole tornare al top nel giro dei prossimi 3 anni e Steven Zhang sta studiando un piano che permetta ai nerazzurri di essere nei primi posti al mondo. Secondo La Gazzetta dello Sport, la crescita dei nerazzurri non passa solo attraverso il calciomercato. Steven Zhang ha in testa un’Inter in grado di vincere lo scudetto, ma soprattutto di competere a livello internazionale senza la paura del Camp Nou, nel giro di tre anni e vorrebbe un percorso più rapido rispetto a quello della Juve. Il presidente nerazzurro vuole: presenza stabile in Champions, aumento dei ricavi, gestione tecnica al top, mercato libero da vincoli e dunque maggiore player trading e infine attenzione ai giovani.

Fondamentale, per il bilancio, l’approdo in Champions. Il club ha chiuso l’ultimo bilancio con 297 milioni di utile, plusvalenze escluse ma c’è una distanza di circa 114 milioni con la Juve (in questo esercizio però i nerazzurri non hanno potuto inserire i ricavi da Champions, quindi il gap è destinato a diminuire). Una presenza più stabile in Champions è fondamentale per i prossimi traguardi. Zhang vuole aumentare i ricavi commerciali sfruttando ancora di più il mercato asiatico, provando a sfondare sul mercato americano e prendendo in gestione San Siro entro la fine dell’anno. Infine, lo sponsor sulla maglia: l’accordo, ereditato, con Pirelli scadrà nel 2020. Il presidente è convinto che si possa guadagnare molto di più ed è già a lavoro.

